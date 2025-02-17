2025-02-17 23:54:04 - المصدر: ايشان

أكد نائب رئيس الوزراء الأسبق، صالح المطلك، أن هناك محاولات لتغيير قانون الانتخابات، من أجل ما وصفها بـ “محاربة” رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ومحافظ البصرة أسعد العيداني، ومحافظ كربلاء، نصيف الخطابي، ومحافظ واسط، محمد جميل المياحي. فيما أكد ضرورة وجود ضغط جماهيري، ينتج قانوناً عادلاً يسمح للجميع بالمنافسة في الانتخابات. وقال المطلك في لقاء […]

ظهرت المقالة المطلك: قانون الانتخابات سيُعدل لمحاربة رئيس الوزراء وثلاثة محافظين أولاً على ايشان.



