2025-02-18 00:10:07 - المصدر: جريدة المدى

أكد باحثون أن المردود النفسي لمشاعر التفاؤل لا يؤدي إلى زيادة الإنفاق، بقدر ما ينعكس إيجابيًا على توفير المال للمستقبل. وأجرى باحثون في مجال علم النفس الاجتماعي من جامعة كولورادو دراسة، تضمنت بيانات أكثر من 140 ألف شخص في الولايات المتحدة و15 دولة أوروبية. وأجاب المشاركون على استطلاع لقياس مدى انعكاس التفاؤل على التصرفات، وتوقعاتهم […]

