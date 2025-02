2025-02-18 00:10:07 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ المدى بحث وزير الكهرباء زياد علي فاضل ووفد تركي برئاسة وكيل وزارة الخارجية بيريس اكينجي، امس الإثنين، مضاعفة استيراد الطاقة إلى 600 ميغاواط. وذكرت وزارة الكهرباء في بيان- تلقته (المدى): إنه «في خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الثنائي في مجال الطاقة، عقد وزير الكهرباء زياد علي فاضل، امس الإثنين، اجتماعًا فنيًا مثمرًا في مقر […]

The post العراق يطلب من تركيا مضاعفة كمية الطاقة المستوردة appeared first on جريدة المدى.