"لجوء كروي".. تقارير: ريال مدريد يسعى للانسحاب من الدوري الإسباني بسبب "الظلم"

2025-02-18 00:20:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أشارت تقارير صحافية، يوم الاثنين، إلى أن نادي ريال مدريد الإسبانييفكر في الانسحاب من منافسات الدوري الإسباني، واللعب في إحدى الدوريات الأوروبية،وذلك احتجاجا على ما يعتبره أخطاء تحكيمية بحق الفريق.

ويحتل العملاق الأوروبي حاليا صدارة الترتيب في المسابقة الإسبانية.

وكشفت صحيفة "الصن" البريطانية في تقرير، أن ريال مدريد في خلافمع خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري، وكذلك لجنة الحكام، ويأتي الاستياء بعد سلسلةمن الظلم الواضح على أرض الملعب في المباريات الأخيرة.

ومن بين هذه الأسباب عدم حصول كارلوس روميرو، لاعب إسبانيول، على البطاقةالحمراء بعد تدخله على كيليان مبابي في الهزيمة 1-0، إذ تمكن روميرو من تسجيل هدف الفوزبعد ذلك.

ورد النادي على تلك الحادثة ببيان شديد اللهجة، ما دفع تيباس إلى الادعاءبأن النادي "فقد عقله".

وكانت هناك أيضا شكاوى بشأن البطاقة الحمراء التي تلقاها جود بيلنغهامضد أوساسونا في نهاية الأسبوع.

وعلق كارلو أنشيلوتي، مدرب الفريق: تقنية حكم الفيديو المساعد لابد وأنتم إيقافها.

ويواجه النجم الإنجليزي عقوبة الإيقاف لمدة 12 مباراة، بسبب طرده في المباراةالأخيرة لريال مدريد ضد أوساسونا، وحال فاز برشلونة على رايو فاييكانو، يوم الاثنين،سيخطف الصدارة.

ولفتت "الصن" إلى أن حكام الدوري الإسباني ابدوا استعدادهم للإضراببعد مزاعم ريال مدريد الذي اتهمهم بالتلاعب بالقرارات.

وفي أحدث تطور، كشفت صحيفة "سبورت" الكاتالونية أن نادي العاصمةيسعى الآن إلى الانسحاب من الدوري الإسباني واللجوء إلى مسابقة أخرى، ولكي يصبح التحولحقيقة، يتعين على فلورنتينو بيريز، رئيس النادي، الحصول على موافقة الاتحاد الدوليلكرة القدم "فيفا"، وكذلك على الضوء الأخضر من رابطة الدوري الإسباني، ويتبعذلك طلب الإذن من الاتحاد الأوروبي للعبة "يويفا" – المنظمة التي أراد ريالمدريد مغادرتها لتشكيل دوري السوبر الأوروبي.

ولفت التقرير أيضا إلى أن ريال مدريد يعتقد أن تيباس نجح في إقناع الأنديةالأخرى في الدوري ضده.

ورجحت مجلة "فوربس" أن تكون الوجهات المحتملة لريال مدريد هيالدوريات الفرنسية والألمانية والإيطالية، وأشارت "الصن" إلى أن الفريق الأبيضلن ينظر إلى الدوري الإنجليزي بعدما كان يفكر في ذلك بالسنوات الأخيرة.