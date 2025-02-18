محافظ كركوك: احتجاز جنود الجيش العراقي المعتدين على المزارعين الكرد

2025-02-18 00:35:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أفاد محافظ كركوك ريبوار طه، اليوم الاثنين، (17 شباط 2025) بأن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني أمر بإرسال لجنة برئاسة وكيل وزارة العدل لتقييم أوضاع المزارعين في منطقة سركران، مضيفاً أن "الجنود الذين اعتدوا على المزارعين الكرد تم احتجازهم".

وقال محافظ كركوك، في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، إن: "الجنود الذين اعتدوا على المزارعين الكرد محتجزون وتم تشكيل لجنة تحقيقية، كما طُلب سحب القوات العسكرية من المنطقة".

وأشار محافظ كركوك، إلى أن مشكلة أراضي المزارعين "مشكلة عميقة وطويلة الأمد، وقد تم توجيه كتاب رسمي إلى مكتب رئيس الوزراء لحلها".

وأضاف، أن "البرلمان العراقي صوّت على إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة، وأنهم بانتظار توجيهات الحكومة المركزية لتنفيذها".

ودعا ريبوار طه، مزارعي سركران إلى "التحلي بالهدوء وضبط النفس" مؤكدا أنه "يجري العمل على حل مشاكلهم من خلال المؤسسات القانونية والرسمية".

وانتقد المتحدث باسم رئاسة إقليم كردستان دلشاد شهاب، تصرف بعض أفراد الجيش، عاداً ذلك أمراً "مرفوضاً لا يمكن القبول به".

وأوضح أن "رئاسة إقليم كردستان تابعت الموضوع عن كثب، وطالبت الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة بحق مرتكبي هذا الفعل ومنع تكراره".



