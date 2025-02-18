السوداني يتخذ أول إجراء بشأن الاعتداء على الفلاحين الكورد بكركوك

2025-02-18 00:40:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد محافظ كركوك، ريبوار طه، يوم الاثنين، بأن رئيس الوزراءالعراقي، محمد شياع السوداني أمر بإرسال لجنة برئاسة وكيل وزارة العدل لتقييم أوضاعالمزارعين في منطقة سركران، مؤكداً احتجاز الجنود الذين اعتدوا على المزارعين الكورد.

وقال طه في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الجنود الذين اعتدوا علىالمزارعين الكورد محتجزون وتم تشكيل لجنة تحقيقية، كما طُلب سحب القوات العسكرية منالمنطقة".

وأشار محافظ كركوك، إلى أن مشكلة أراضي المزارعين "مشكلة عميقة وطويلةالأمد، وقد تم توجيه كتاب رسمي إلى مكتب رئيس الوزراء لحلها".

وأضاف، أن "البرلمان العراقي صوّت على إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة،وأنهم بانتظار توجيهات الحكومة الاتحادية لتنفيذها".

ودعا ريبوار طه، مزارعي سركران إلى "التحلي بالهدوء وضبط النفس"، مؤكداً لهم أنه "يجري العمل على حل مشاكلهم من خلال المؤسسات القانونية والرسمية".

وكان مصدر محلي في محافظة كركوك، أفاد مساء اليوم الاثنين، بأن القوة التيتصادمت من الجيش العراقي مع الفلاحين الكورد تم اعتقالهم وفتح تحقيق معهم على خلفيةأحداث قرية شناغة بقضاء الدبس شمال غربي المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "أمراً عسكريا صدر من اعلى الجهاتفي وزارة الدفاع باعتقال القوة العسكرية التابعة للفرقة الثامنة من الجيش العراقي بسببتصادمها مع الفلاحين الكورد في قرية شناغة بقضاء الدبس (60 شمال غربي كركوك)، حيث تمتوقيف القوة العسكرية في مقر الفرقة الثامنة وفتح تحقيق معهم".

وأضاف المصدر أن "القوة المحتجزة بينهم ضباط ومنتسبون للجيش العراقيوان التحقيق فتح معهم لتحديد الجهة المقصرة في الموضوع وسوف يتم إعلام الجهات المسؤولةفي وزارة الدفاع بنتائج التحقيقات ومعرفة التفاصيل بصورة مهنية متكاملة".

وفي وقت سابق من اليوم؛ استنكر الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، اعتداء الجيشالعراقي على مجموعة فلاحين كورد، في كركوك، حاولوا الشروع بزرع أراضيهم بعد إقرار قانونإعادة العقارات لأصحابها، مشبهاً هذا التصرف بالأنفال والقصف الكيمياوي والإبادة الجماعية.

وقال بارزاني، في رسالة وردت لوكالة شفق نيوز، إن "مشاهد إيذاء الفلاحینالکورد والممارسات المجحفة بمنع المزارعين الكورد من العودة إلى أراضيهم تعيد إلى الأذهانصور الأنفال والقصف الكيميائي والإبادة الجماعية التي تعرض لها أبناء شعبنا خلال القرنالماضي".

وأضاف أن "هذه التصرفات تمثل سلوكاً شوفينياً وانعدام الضمير وهيجرائم تُرتَكب بحق الفلاحين الكورد الأبرياء في محافظة كركوك، الذين ليس لهم أي ذنبسوى أنهم كورد وأصحاب الأرض الأصليين".

وتابع بارزاني: "من هنا، أطالب دولة رئيس وزراء العراق الاتحادي محمدشياع السوداني، بمنع تكرار هذ الظلم، واعتقال منفذي هذه الجريمة لينالوا جزاءهم العادل".

كما وعلقت رئاسة الإقليم، في وقت سابق من اليوم، بشأن تصرف الجيش العراقيتجاه الفلاحين الكورد.

وقال المتحدث باسم رئاسة إقليم كوردستان، دلشاد شهاب في تصريح لموقع رئاسةالإقليم اطلعت عليه وكالة شفق نيوز؛ إن "هذا التصرف مرفوض تمامًا وغير مقبول بأيشكل من الأشكال. تتابع رئاسة إقليم كوردستان الموضوع عن كثب، وقد طالبت الجهات المعنيةباتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المسؤولين عن هذه الأفعال ومنع تكرارها".

وأضاف المتحدث باسم رئاسة الإقليم: أن "هذه التصرفات تضر بالتعايشوالسلام الاجتماعي، ويجب على جميع الأطراف رفض مثل هذه الممارسات وإدانتها، ومحاسبةالمسؤولين عنها قانونيًا".

وكان عدد من الفلاحين في قرية شناغة وقرى مجاورة في قضاء الدبس بمحافظةكركوك، قد أكدوا في وقت سابق من اليوم الاثنين، أن الأراضي التابعة للكورد حاولوا زراعتهاخاصة بعد صدور قرار من القضاء لإعادة أراضي الكورد، ولكن قوة من الجيش منعتهم من زراعةتلك الأراضي.