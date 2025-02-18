وزير الخارجية: العراق يجري مشاورات مستمرة لإطلاق عملية سياسية شاملة في سوريا

2025-02-18 00:45:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، فؤاد حسين، أن العراق يجري مشاورات مستمرة مع الدول الإقليمية والغربية لحثها على تبني موقف يدعم إطلاق عملية سياسية شاملة في سوريا.وذكر بيان لوزارة الخارجية تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، فؤاد حسين، التقى وزير الدولة في وزارة الخارجية الألمانية، توبياس ليندنر، في مدينة ميونخ"، مبينا أنه "خلال اللقاء، أكد ليندنر أن ألمانيا تتابع عن كثب تطورات الأوضاع في سوريا، فيما أشار فؤاد حسين إلى مخاوف العراق من تبعات التغيرات في سوريا، لا سيما تمركز أعداد كبيرة من الإرهابيين بالقرب من حدوده".وأوضح حسين، بحسب البيان، أن "العراق يجري مشاورات مستمرة مع الدول الإقليمية والغربية لحثها على تبني موقف يدعم إطلاق عملية سياسية شاملة في سوريا، تضمن مشاركة جميع الأطراف والمكونات."وشدد حسين على أن "موقف العراق من التطورات في سوريا واضح، حيث إنه لا يعارض التغيير الذي حدث، لكنه في الوقت ذاته لا يدعم أي طرف على حساب آخر"، مؤكداً أن "الشعب السوري وحده هو المعني بتحديد شكل نظام الحكم في بلاده".وفي السياق ذاته، أشار الوزير إلى أن "العراق يستقبل رعاياه من المنتمين إلى تنظيم داعش وعائلاتهم، ويعمل على إعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع".وفي ختام اللقاء، أعرب فؤاد حسين عن "شكره لألمانيا على دعمها المستمر للعراق، حكومةً وشعباً وبرلماناً، لا سيما بعد تمديد مهام القوات الألمانية في العراق حتى عام 2026".