برشلونة يعود لصدارة الدوري الإسباني بفوز صعب

2025-02-18 01:20:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ فاز نادي برشلونة على ضيفه رايو فاليكانو بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب "مونتغويك"، ضمن منافسات الجولة 24 من عمر الدوري الإسباني، لينفرد بصدارة جدول ترتيب الليغا.

سجل اللاعب ليفاندوفسكي هدف التقدم لبرشلونة في الدقيقة 28 بعد تنفيذ ناجح لركلة الجزاء بتسديدة متقنة سكنت الشباك في الزاوية اليمنى لمرمى رايو فاييكانو.

وبهذا الفوز يعود برشلونة لصدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 51 نقطة، بفارق الأهداف عن الغريم التقليدي ريال مدريد الذي يحتل المركز الثاني برصيد 51 نقطة، بينما جاء أتلتيكو مدريد في المركز الثالث برصيد 50 نقطة.