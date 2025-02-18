برشلونة يتغلب على فاليكانو ويعتلي صدارة الليجا

2025-02-18 01:35:02 - المصدر: واع

متابعة - واعاستعاد برشلونة صدارة الليجا، بالفوز بنتيجة (1-0) خلال مواجهة رايو فاليكانو، مساء الإثنين، ضمن منافسات الجولة 24، في معقل البلوجرانا ملعب "لويس كومبانيس الأولمبي.وسجل هدف برشلونة الوحيد روبرت ليفاندوفسكي من ركلة جزاء بالدقيقة 28.وبهذا الانتصار رفع برشلونة رصيده إلى 51 نقطة في صدارة الليجا، وهو نفس عدد نقاط الوصيف ريال مدريد.