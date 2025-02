واشنطن تهدد بفرض عقوبات على منشآت مالية حكومية في العراق

2025-02-18 02:05:07 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ تميم الحسن تحاول أطراف عراقية وإيرانية فك الحصار عن "الأذرع المسلحة"، بحسب مصادر خاصة لـ(المدى). تواجه الجماعات التي تُعرف بـ"محور المقاومة" أزمة مالية حادة بعد التغييرات الأخيرة في المنطقة، وخاصة ما جرى في سوريا، حيث تعجز عن دفع الرواتب. بالمقابل، فإن واشنطن مستمرة في تقييد وصول الأموال والسلاح إلى تلك الجماعات، مما يهدد بفرض […]

