الحكومة العراقية تنفي تغيير مواعيد انسحاب قوات التحالف الدولي

2025-02-18 02:05:07 - المصدر: جريدة المدى

متابعة/ المدى نفى المتحدث باسم الحكومة العراقية باسم العوادي، تقارير إعلامية تحدثت عن تغييرات في مواعيد انسحاب قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة من العراق، والمقرر في الربع الأخير من العام الحالي 2025. ومنذ أيام، تتصدر ملفات انسحاب قوات التحالف الدولي من العراق، وإجراءات الإدارة الأميركية الجديدة في ما يتعلق بإلغاء منح العراق استثناءً للتعامل […]

