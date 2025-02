2025-02-18 02:05:07 - المصدر: جريدة المدى

متابعة/ المدى أكد النائب المنضوي ضمن قوى الإطار التنسيقي، عارف الحمامي، أن نجاح عقد جلسة مجلس النواب مرهون بإدراج وتمرير قانون الحشد الشعبي. وقال الحمامي إن "الأغلبية البرلمانية ما زالت ترفض حضور جلسات مجلس النواب دون إدراج قانون الحشد الشعبي والتصويت عليه"، مشيرًا إلى أن "عدم إدراجه يعني أن جلسة اليوم لن تُعقد كما حدث […]

