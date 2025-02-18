مدرب مانشستر يونايتد: عملي صعب وأعاني مشاكل كثيرة

2025-02-18 08:05:03 - المصدر: واع

متابعة-واعأكد مدرب مانشستر يونايتد ،روبن أموريم، أنه يعاني من مشاكل عديدة، مضيفاً أنه لا يشعر بالقلق على نفسه وذلك بعد خسارة جديدة لفريقه.وقال أموريم: "لا أشعر بالقلق على نفسي بل أن أشعر بالقلق على النادي والفريق واللاعبين وأكره الخسارة، إنها أسوأ شعور، ولا أفكر في أي شيء آخر".وخسر مانشستر يونايتد أمام توتنهام بهدف دون رد ليتراجع الفريق للمركز 15 في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بعدما تلقى أموريم الخسارة التاسعة له منذ توليه المسؤولية في تشرين ثاني الماضي.وأضاف أموريم :"أعاني من مشاكل عديدة، وعملي صعب للغاية، ولكن أنا مستمر وسأواصل عملي بنفس الطريقة وسأحاول تحقيق الفوز مرة أخرى".وانتقل أموريم الفائز مع سبورتنغ لشبونة بلقب الدوري البرتغالي مرتين لقيادة مانشستر يونايتد الذي يبتعد ثلاثة مراكز فقط عن مراكز الهبوط للدرجة الثانية.وخسر مانشستر يونايتد 12 مباراة بعد مرور 25 جولة من بطولة الدوري لأول مرة منذ موسم 1973- 1974 عندما هبط الفريق من الدوري الممتاز.واختتم أموريم تصريحاته قائلاً: "أتفهم موقفي وأدرك طبيعة عملي، أنا أريد فقط الفوز بالمباريات".المصدر : سكاي نيوز