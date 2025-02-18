النفط تطلق بطاقة وقودية جديدة لتوزيع النفط الأبيض في النجف الأشرف

2025-02-18 09:05:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

أعلنت شركة توزيع المنتجات النفطية، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق بطاقة وقودية جديدة لتوزيع النفط الأبيض في النجف الأشرف.

وذكر بيان للشركة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "فرع الشركة في النجف الأشرف أعلن عن إطلاق الحصة الوقودية من مادة النفط الأبيض للمواطنين في المحافظة".

وأضاف البيان أن "الحصة المقررة ستطلق اليوم الثلاثاء وحسب البطاقة الوقودية رقم (1)، وبواقع (50) لتراً لكل بطاقة، وبالسعر الرسمي المدعوم البالغ (150) ديناراً للتر الواحد".