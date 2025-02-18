2025-02-18 09:05:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - كربلاء

تمكنت فرق الدفاع المدني في محافظة كربلاء، اليوم الثلاثاء (18 شباط 2025)،من السيطرة على حريق ضخم اندلع في مركز المدينة القديمة، ما أسفر عن إنقاذ ثلاثة فنادق و30 محلاً تجارياً دون تسجيل خسائر بشرية.

وذكرت مديرية الدفاع المدني في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أن "الحريق اندلع في محال تجارية لبيع الملابس والإكسسوارات، إضافة إلى بسطيات في شارع صاحب الزمان وسط المدينة القديمة".

واضافت أن "الفرق، تمكنت من الوصول السريع إلى بؤرة النيران رغم ضيق الشوارع، من خلال استخدام عجلات التدخل السريع"، مبينة ان "عمليات الإخماد تمت وفق خطط مدروسة وباستخدام معدات متطورة وتقنيات العزل والحصار، ما ساهم في منع انتشار الحريق إلى المناطق المجاورة".

أكدت المديرية "عدم تسجيل إصابات بشرية، بينما تولى خبير الأدلة الجنائية مهمة تحديد أسباب اندلاع الحريق".













