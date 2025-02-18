24 تحت الصفر.. هل يرفض ميسي المشاركة بسبب البرد القارس

2025-02-18 09:20:02 - المصدر: واع

متابعة-واعكشف تقرير صحفي عن حقيقة ما تردد بشأن رفض الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي، خوض مباراة سبورتنج كانساس بسبب الطقس.ويستعد إنتر ميامي لمواجهة فريق سبورتنج كانساس سيتي، في المباراة الافتتاحية لبطولة كأس أبطال الكونكاكاف، اليوم الثلاثاء.وكانت صحيفة "صن" البريطانية، قد أشارت إلى أن ميسي ليس مهتماً باللعب في البرد القارس، وإذا تحققت درجات الحرارة المتوقعة، فستكون هذه أبرد مباراة كرة قدم على الأراضي الأمريكية منذ مواجهة كولورادو رابيدز وبورتلاند تيمبرز في عام 2019، حيث وصلت درجة الحرارة وقتها إلى -7 درجة مئوية.ومع ذلك، فقد نفى "فابريزيو رومانو" الصحفي بشبكة سكاي سبورتس، صحة تلك الأنباء، وكتب عبر حسابه على منصة "إكس": "التقارير التي تفيد بأن ليو ميسي يرفض اللعب في البرد أمام سبورتنج كانساس سيتي كاذبة".وأضاف: "مصادر مقربة من ميسي، أكدن أنه لن يغيب عن المباراة إلا إذا كان غير لائق.. ميسي حريص على بدء كأس الأبطال".وانضم ميسي إلى إنتر ميامي في تموز 2023، في صفقة انتقال مجانية بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان.المصدر: كورة