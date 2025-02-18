استقرار أسعار النفط العراقي في الأسواق العالمية

2025-02-18 09:20:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

شهدت أسعار النفط العراقي، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء (18 شباط 2025)، في السوق العالمية استقرارا نسبيا.

وبحسب بيانات اطلعت عليها "بغداد اليوم"، فقد سجل خام البصرة الثقيل 74.53 دولارا للبرميل، بينما سجل المتوسط 77.58 دولارا للبرميل بنسبة تغيير 0.34+ على التوالي تسليم نيسان 2025.

كما أظهرت البيانات ارتفاعا بأسعار الخام عالميا، حيث سجل خام برنت البريطاني 75.41 دولارا، بينما سجل خام غرب تكساس الأمريكي الوسيط 71.48 دولارا للبرميل، بنسبة تغيير 0.48+ و 0.71+ لكلاهما.

المصدر: "بغداد اليوم"+ مواقع