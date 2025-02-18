اليوم.. الكهرباء يلاقي الكرخ ونفط البصرة يستضيف النفط في نجوم العراق

2025-02-18 09:20:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تنطلق اليوم الثلاثاء، منافسات الدور الثاني من المرحلة الثانية لدوري نجوم العراق لكرة القدم باقامة مباراتين، بالعاصمة بغداد والبصرة.

وفي المباراة الاولى يلتقي فريق الكهرباء مع ضيفه فريق الكرخ على ملعب الزوراء عند الساعة الـ5 عصراً.

وعلى ملعب الفيحاء في محافظة البصرة يستضيف فريق نفط البصرة فريق النفط عند الساعة السابعة والنصف مساءً.

فيما تقرر تأجيل مباراة دهوك مع ضيفه فريق الشرطة التي كانت مقررة اليوم الى موعد آخر لارتباط الفريقين باستحقاقين خارجيين.

وحافظ فريق زاخو على صدارته بعد انتهاء الجولة الـ20 لدوري نجوم العراق لكرة القدم بعد أن جمع 39 نقطة، وحلّ فريق الشرطة بالمركز الثاني وجمع 38 نقطة، ثم الزوراء بالمركز الثالث وجمع 37 نقطة.