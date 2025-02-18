2025-02-18 09:25:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ انخفضت أسعار خام البصرة الثقيل وخام البصرة المتوسط بشكل طفيف اليوم الثلاثاء، مع استقرار الأسعار في الأسواق العالمية.

وانخفضت أسعار خام البصرة الثقيل سنتا واحدا بما يعادل 0.01% ليصل الى 74.52 دولارا، وانخفض أسعار خام المتوسط سنتا واحداً أيضاً بما يعادل 0.01 % ليصل الى 77.57 دولاراً.

وسجل خام برنت اليوم 75.27 دولاراً بارتفاع بلغ 7 سنتات، وسجل خام تكساس الأمريكي 71.36 دولارا بارتفاع بلغ 42 سنتا.

وقال مندوبون من منظمة أوبك إن التحالف يفكر في تأجيل سلسلة الزيادة الشهرية المقررة في نيسان لدعم أسعار النفط.