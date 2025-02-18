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انخفاض طفيف بأسعار خام البصرة مع استقرار النفط عالمياً

انخفاض طفيف بأسعار خام البصرة مع استقرار النفط عالمياً
انخفاض طفيف بأسعار خام البصرة مع استقرار النفط عالمياً
2025-02-18 09:25:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق  نيوز/ انخفضت أسعار خام البصرة الثقيل وخام البصرة المتوسط بشكل طفيف اليوم الثلاثاء، مع استقرار الأسعار في الأسواق العالمية.

وانخفضت أسعار خام البصرة الثقيل  سنتا واحدا بما يعادل 0.01% ليصل  الى 74.52 دولارا، وانخفض أسعار خام المتوسط سنتا واحداً أيضاً بما يعادل 0.01 % ليصل الى 77.57  دولاراً.

وسجل خام برنت اليوم 75.27 دولاراً بارتفاع بلغ 7 سنتات، وسجل خام تكساس الأمريكي  71.36 دولارا بارتفاع بلغ 42 سنتا.

وقال مندوبون من منظمة أوبك إن التحالف يفكر في تأجيل سلسلة الزيادة الشهرية المقررة في نيسان لدعم أسعار النفط.

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