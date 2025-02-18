أسعار النفط تستقر وسط ترقب لقرارات "أوبك+" بشأن الإمدادات

2025-02-18 09:25:08 - المصدر: شفق نيوز

استقرت أسعار النفط اابوم الثلاثاء، بعد ارتفاع، إذ قال مندوبو "أوبك+" إن التحالف يفكر في تأجيل سلسلة من الزيادات الشهرية في الإمدادات، في وقت هاجمت طائرات مسيرة أوكرانية محطة لضخ الخام في روسيا.

تم تداول خام "برنت" فوق 75 دولاراً للبرميل بعد مكسب متواضع الإثنين، في حين كان "غرب تكساس" الوسيط بالقرب من 71 دولاراً للبرميل.

وفقاً لمندوبي "أوبك+"، يدرس التحالف تأجيل سلسلة من الزيادات الشهرية في الإمدادات التي كان من المقرر أن تبدأ في أبريل / نيسان. .

تأجيل زيادة الإنتاج بمقدار 120 ألف برميل يومياً، في حال حدث، سيكون رابع مرة يقرر فيها التحالف التريث بشأن خطط إعادة بعض الإنتاج المقيد منذ عام 2022. ومع ذلك، قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، إن "أوبك+" لم يناقش أي تأجيل،

في الوقت نفسه، قلص هجوم الطائرات المسيرة الأوكرانية من زخم الإمدادات في خط أنابيب التصدير الرئيسي من كازاخستان.

وقال ييب جون رونغ، استراتيجي السوق لدى "آي جي آسيا": "كانت الضربة التي شنتها طائرة مسيرة على خط أنابيب التصدير الكازاخستاني في روسيا بمثابة محفز لتهدئة بعض المشاعر الهبوطية". وأضاف أن توقعات السوق بشأن آفاق العرض من "أوبك+"، بما في ذلك روسيا، ستكون في بؤرة الاهتمام على المدى الأبعد.

في سياق منفصل، قال وزير النفط العراقي حيان عبد الغني إن الصادرات من إقليم كوردستان العراق يمكن أن تُستأنف في غضون أسبوع. وتوقف خط الأنابيب، الذي يمتد من الإقليم إلى ميناء جيهان التركي، في مارس/ اذار 2023.

بدأت أسعار الخام هذه السنة بشكل صعب وتخلت عن كل مكاسبها، بعدما توعد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية على عدة دول، ما يهدد بإبطاء النمو العالمي والطلب على الطاقة.