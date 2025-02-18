الحشد الشعبي: انطلاق عملية كبرى في صحراء نينوى وصلاح الدين والأنبار

2025-02-18 10:00:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الحشد الشعبي، يوم الثلاثاء، عن انطلاق عملية كبرى في الصحراء الممتدة بين نينوى وصلاح الدين والأنبار، من ثلاثة محاور.

وقالت مديرية الإعلام العامة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "قيادة عمليات نينوى بالحشد الشعبي أطلقت بالاشتراك مع الجيش العراقي، عملية كبرى من ثلاثة محاور في عمق الصحراء الكبرى الممتدة بين محافظات نينوى وصلاح الدين والأنبار".

وبينت أن "العملية يشارك فيها ألوية 21، 44، 60 بالحشد مع ألوية من الفرقة 20 بالجيش العراقي، بالإضافة إلى أقسام العمليات والاستخبارات والإعلام والاتصالات ومعاونية الاستخبارات للحشد الشعبي والطبابة والهندسة العسكرية في قيادة عمليات نينوى بالحشد الشعبي".