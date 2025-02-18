القبض على 55 اجنبيا مخالفا لشروط الإقامة في بغداد

2025-02-18 10:05:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الثلاثاء (18 شباط 2025)، عن القاء القبض على 55 اجنبيا مخالفا لشروط الإقامة في العاصمة بغداد.

وذكرت القيادة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "قطعاتنا الأمنية نفذت من خلال مديرية أفواج بغداد الرصافة، حملة لتدقيق موقف العمالة الأجنبية المتواجدة ضمن قواطع المسؤولية بالتنسيق مع قسم استخبارات وأمن قيادة عمليات بغداد، تمكنت خلالها من إلقاء القبض على (٥٥) شخص من الأجانب مخالفين لشروط وضوابط دائرة الإقامة والجنسية ممن لا يحملون مستمسكات رسمية ولا إقامة وذلك ضمن منطقتي (زيونة والاعظمية) بجانب الرصافة".

وأضافت، انه "تم تسليم الملقى القبض عليهم الى الجهات ذات الاختصاص لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم".