انطلاق عملية امنية مشتركة في الصحراء الممتدة بين 3 محافظات

2025-02-18 10:05:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الثلاثاء (18 شباط 2025)، انطلاق عملية امنية مشتركة في الصحراء الممتدة بين نينوى وصلاح الدين والأنبار.

وذكرت الهيئة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أن "قيادة عمليات نينوى بالحشد الشعبي بالاشتراك مع الجيش العراقي اطلقت عملية كبرى من ثلاث محاور في عمق الصحراء الكبرى الممتدة بين محافظات نينوى وصلاح الدين والأنبار".

واضافت انه "ويشارك في العملية آلوية 21، 44، 60 بالحشد مع آلوية من الفرقة 20 بالجيش العراقي بالإضافة الى إقسام العمليات والاستخبارات والإعلام والاتصالات ومعاونية الاستخبارات للحشد الشعبي والطبابة والهندسة العسكرية في قيادة عمليات نينوى بالحشد الشعبي".