بغداد.. زحام وتكدس للعجلات في الشوارع والطرق الرئيسية مع بداية الدوام الرسمي

2025-02-18 10:20:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

شهدت العاصمة بغداد، اليوم الثلاثاء (18 شباط 2025)، اختناقات مرورية واسعة شملت معظم الجسور والشوارع الرئيسية، ما تسبب بتكدس المركبات وصعوبة حركة السير في العديد من المناطق.

وادناه الموقف المروري بحسب مراسل "بغداد اليوم":





الجسر الدوار مزدحم





جسر المثنى مزدحم





جسر الصرافية مزدحم





جسر صليخ مزدحم





مجسّر الشعب مزدحم





جسر البنوك مزدحم





سريع الدورة مزدحم





محمد القاسم مزدحم





مجسّر الأمانة مزدحم





مجسّر العلوية مزدحم





مجسّر الربيعي مزدحم





مجسر قرطبة مزدحم





جسر السنك مزدحم





جسر الجمهورية مزدحم





جسر باب المعظم مزدحم





مجسّر باب المعظم مزدحم





جسر الجادرية مزدحم





جسر الطابقين مزدحم





جسر القادسية باتجاه الخضراء مزدحم





جسر الربيع مزدحم





شارع المشاتل باتجاه عنتر مزدحم





منطقة العلاوي ونفقها مزدحمة





تقاطع ميسلون مزدحم





شارع مطار المثنى مزدحم





شارع مطار بغداد مزدحم





شارع الجمعية مزدحم





شارع دمشق مزدحم





شارع الأردن مزدحم





شارع الرواد مزدحم





شارع المنصور مزدحم





تقاطع براثا مزدحم





العطيفية مزدحمة





كرادة خارج مزدحمة





تقاطع المسبح مزدحم





شارع سدة العرصات مزدحم





باب المعظم مزدحم





شارع السعدون مزدحم





شارع النضال مزدحم





ساحة عقبة مزدحمة





شارع الجوازات مزدحم



