مجلس المحافظة: ملف شحة المياه مركزي والحكومة عاجزة عن زيادة حصة ذي قار

2025-02-18 10:20:09 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: أكد عضو مجلس محافظة ذي قار عبد الباقي العمري أن ملف شحة المياه هو ملف مركزي وليس بيد الحكومة المحلية، مشيرا إلى أن الحكومة المركزية عاجزة حاليا عن زيادة حصة المحافظة من الإطلاقات المائية. وأوضح العمري خلال حديثه في برنامج هموم الناس الذي تبثه إذاعة وتلفزيون الناصرية،...

