محافظة ذي قار تدرس تجربة تسليم ملف التنظيفات لشركة عراقية

شبكة أخبار الناصرية: كشف معاون محافظ ذي قار لشؤون الخدمات المهندس سلامة السرهيد عن تفاهمات جارية مع شركة عراقية لتولي ملف تنظيف مركز الناصرية كتجربة أولية، مشيرًا إلى أن الخطة تشمل مناطق محددة تمتد من الإسكان إلى المنصورية. وأوضح السرهيد خلال حديثه في برنامج الناصرية بودكاست الذي تبثه إذاعة وتلفزيون...

