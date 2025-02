2025-02-18 10:20:09 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية:أعلنت مستشفى البيطري في محافظة ذي قار اليوم عن تسجيل 3 حالات اشتباه بالإصابة بمرض الحمى القلاعية في مناطق قضائي النصر والرفاعي إضافة إلى ناحية أور، ما استدعى رفع حالة التأهب في المحافظة. وقال مدير مستشفى البيطري في ذي قار الدكتور علي عبد الحسين في تصريح لشبكة أخبار...

