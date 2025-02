السوداني يوجه بإرسال وكيل وزير العدل إلى كركوك وتشكيل لجنة تحقيقية بأحداث المزارعين والجنود

2025-02-18 10:40:06 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغداد وجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، بإرسال وكيل وزير العدل إلى كركوك وتشكيل لجنة تحقيقية بأحداث المزارعين. وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني تلقته (المدى) أن "القائد العام للقوات المسلحة تابع ملابسات الحادث الذي حصل يوم أمس في أطراف محافظة كركوك على إثر منع مزارعين من ممارسة أعمالهم، وأوعز الى قيادة العمليات […]

