2025-02-18 10:40:06 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغداد أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن عدم تسجيل أي إصابة بشرية بالحمى القلاعية. وقال المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته (المدى): إن "المؤسسات الصحية التابعة للوزارة لم تسجل أي إصابة بشرية بالحمى القلاعية سابقاً ولا حالياً".

