وفد إمرالي يصل السليمانية ويلتقي قيادة الاتحاد الوطني الكوردستاني (صور)

2025-02-18 10:45:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ وصل صباح اليومالثلاثاء، وفد من حزب المساواة وديمقراطية الشعوب إلى مدينة السليمانية، في زيارةتهدف إلى بحث تطورات القضية الكوردية في شمال كوردستان والمساعي الإقليميةالمرتبطة بها.

ووفقًا لمصدر خاص لوكالة شفق نيوز،فإن زيارة وفد إمرالي تحمل أهمية بالغة، إذ تتعلق بالشأن الكوردي العام، خصوصاًالقضية الكوردية في شمال كوردستان على وجه الخصوص.

وأضاف المصدر، أن "الاتحادالوطني الكوردستاني يلعب دوراً محورياً في القضية الكوردية على مستوى المنطقة، ممايجعل اللقاء مع قيادته خطوة استراتيجية في إطار التطورات الحالية".

وأشار المصدر، إلى أن "الوفديرى ضرورة التشاور مع الأطراف الكوردية في إقليم كوردستان، لاسيما في ظل تجددالحديث عن المسألة الكوردية وعملية السلام في تركيا".

ويضم الوفد الزائر شخصيات بارزة،من بينها سري ثريا أوندر، بروين بولدان، وكسكين بايندر، حيث كان قد وصل إلى أربيليوم السبت 15 فبراير 2025 قبل توجهه إلى السليمانية لاستكمال جدول لقاءاته.

وتأتي هذه الزيارة في وقت تتزايدفيه التحركات السياسية بشأن القضية الكوردية في المنطقة، وسط محاولات لإعادة إحياءمسار الحل السلمي في تركيا.

ومن المنتظر أن تسفر اللقاءاتالجارية عن مواقف جديدة قد تؤثر على مسار القضية الكوردية ومستقبل علاقات الأطرافالمعنية بها.

ويعد حزب المساواة وديمقراطيةالشعوب من أبرز الأحزاب المدافعة عن حقوق الكورد في تركيا، وله مواقف داعمة لمسارالحل السلمي للقضية الكوردية.

ووفد "إمرالي" هو مجموعةمن السياسيين أو الشخصيات التي كانت تزور زعيم حزب العمال الكوردستاني (PKK) عبد الله أوجلان، في سجن إمرالي بتركيا، حيث يقضي عقوبةالسجن المؤبد منذ عام 1999.

كما استقبل رئيس إقليم كوردستان،نيجيرفان بارزاني، يوم أمس الاثنين، وفد إمرالي اليوم، الذي حمل رسالة من زعيم حزبالعمال الكوردستاني عبد الله أوجلان.

وفي وقت سابق، استقبل الزعيمالكوردي مسعود بارزاني في منتجع صلاح الدين وفد إمرالي برئاسة بروين بولدان، حيثتم مناقشة الأوضاع السياسية وعملية السلام في تركيا، بالإضافة إلى تفاصيل اجتماعاتالوفد مع أوجلان.