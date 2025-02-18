بمشاركة 600 طالب وطالبة.. إنطلاق مهرجان المشي الصحي في البصرة (صور)

2025-02-18 10:55:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ انطلق صباح اليومالثلاثاء، المهرجان السنوي للمشي في محافظة البصرة بمشاركة أكثر من 600 طالبوطالبة من مختلف مدارس المحافظة، ينطلقون من كورنيش شط العرب بمسافة تقدر بـ 1 كموذلك بغية تعزيز مبدأ المشي والرياضة الصباحية.

وقالت منظمة المهرجان إيلاف حميد،في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الفعالية برعاية مديرية تربية البصرةوبمشاركة 60 مدرسة ابتدائية حكومية وأهلية من مدارس المحافظة وبمعدل 10 إلى 12طالباً وطالبة من كل المدارس المشاركة في المهرجان، ويبدأ المشي من منتصف كورنيششط العرب وحتى نهايته عند مرسى السفن".

وأضاف أن "الهدف من المهرجانهو تعزيز روح الرياضة الصحية لدى الطلبة والطالبات المشاركين ولا سيما أن أعمارهممناسبة للتعلم والاستمرار بممارسة الفعاليات الرياضية والمساهمة بإنشاء جيل واعملم بأهمية النظام الرياضي في حياة الانسان".