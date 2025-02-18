الموارد المائية تغلق 53 بئرا في كربلاء والنجف

2025-02-18 10:55:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الموارد المائية، عن اغلاق عشرات الابار المائية في كربلاء والنجف.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ ان الفرق الفنية المختصة انجزت غلق 26 بئرًا في محافظة كربلاء و27 بئرًا في محافظة النجف تحديدًا في قضاء عين التمر وبالقرب من بحيرة النجف، ضمن برنامج شامل يستهدف الآبار المتدفقة ذاتيًا.

وأضافت الوزارة أنها اعتمدت نهجين تقنيين محكمين في عمليات الغلق، الاول استخدام أجهزة الحفر المتخصصة بتقنيات مدروسة للسيطرة على الآبار ضمن المناطق المضغوطة والمتدفقة. والثاني تطوير آلية مبتكرة منخفضة التكلفة وسهلة التنفيذ، صممت من قبل الملاكات الهندسية، لضمان إغلاق الآبار بكفاءة وفاعلية.

واكدت الوزارة عن امتلاكها خطة متكاملة لاستغلال المياه الجوفية حاليًا ومستقبليًا تتضمن إجراء جرد سنوي للآبار المحفورة والمجازة رسميًا،حصر الآبار المتجاوزة وتحديث تعليمات حفر الآبار لعام 2024، تفعيل فرق جوالة لمراقبة التجاوزات، خصوصًا فيما يتعلق ببحيرات الأسماك والآبار غير المجازة.

وتابعت الوزارة أما فيما يخص سياق تعزيز الإدارة المستدامة، تعمل الوزارة عن طريق الهيأة العامة للمياه الجوفية احدى تشكيلاتها على حفر آبار مراقبة في جميع المحافظات، وإجراء دراسات دقيقة للمساحات المزروعة والآبار المحفورة، بهدف وضع سياسات فعالة لمواجهة التحديات المستقبلية الناجمة عن التغيرات المناخية وزيادة الطلب على المياه الجوفية، ولا سيما مع توسع زراعة محصول الحنطة، الذي يمثل حجر أساس في تحقيق الأمن الغذائي الوطني.