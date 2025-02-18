باستثناء 5 نقاط.. الجيش الإسرائيلي ينسحب من قرى حدودية في لبنان

2025-02-18 10:55:11 - المصدر: قناة الاولى

قناة الأولى - لبنان

انسحبت القوات الإسرائيلية، فجر الثلاثاء، من 9 قرى لبنانية، وأبقت وجودها في 5 نقاط رئيسية على طول الحدود في جنوب لبنان.وقالت الوكالة الوطنية للإعلام، الرسمية في لبنان، إن القوات انسحبت فجرا من "القرى والبلدات التي كانت تحتلها في الجنوب، وهي يارون ومارون الراس وبليدا وميس الجبل وحولا ومركبا والعديسة وكفركلا والوزاني".وأضافت أن إسرائيل أبقت على وجودها "في 5 نقاط رئيسية على طول الحدود".وذكرت مصادر، أن الجيش اللبناني يستكمل، الثلاثاء، عملية انتشاره في عدد من القرى والبلدات الحدودية جنوبي البلاد، حيث سجل دخول عناصر وآليات الجيش إلى البلدات التي انسحبت منها القوات الإسرائيلية.وأضافت أنه بالتوازي، تقوم فرق الهندسة التابعة للجيش اللبناني بعملية مسح وكشف على المناطق التي انسحبت منها القوات الإسرائيلية، التي "واصل جنودها بين فترة وأخرى القيام بعمليات نسف وتفجير للعديد من المنازل في بلدتي عديسة وكفركلا، وذلك قبيل الانسحاب منهما" .وأصدرت بلديات حولا وكفركلا ومارون الراس بيانات، دعت فيها الأهالي إلى التقيد بالتعليمات التي ستصدر عنها في بيانات متلاحقة، حفاظا على سلامتهم، وذلك قبل عودتهم إلى بلداتهم .ومن المتوقع ان يبدأ اهالي بلدتي ميس وبليدا بالعودة إليها تدريجيا، ابتداء من صباح الثلاثاء، فيما من المتوقع عودة أهالي بلدات عديسة وحولا كفركلا إليها، الأربعاء



