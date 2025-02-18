2025-02-18 11:27:04 - المصدر: ايشان

قال سفير المملكة المتحدة لدى العراق ستيفن تشارلز هيتشن، إن العراق بلد الفرص والاستثمارات، فيما أعرب عن تفائله بمستقبل العراق. وقال هيتشن، في كلمة له خلال المؤتمر الاقتصادي لمجلس الأعمال العراقي البريطاني: إنه “ستنتهي مهمتي بعد أسبوعين ، ومن الطبيعي أن نبدأ التفكير في ماذا نستطيع أن تقدم من استنتاجات واشارك معكم عدة أفكار بعد […]

ظهرت المقالة السفير البريطاني “متفائل” بمستقبل العراق: بلد الفرص والاستثمارات أولاً على ايشان.



