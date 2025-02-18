2025-02-18 11:27:04 - المصدر: ايشان

توقعت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الثلاثاء، أجواءً ممطرة وعواصف رعدية في الأيام المتبقية من الأسبوع الحالي، في عموم البلاد، حتى مطلع الأسبوع المقبل. وذكر بيان للهيئة، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن “غداً الأربعاء سيكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم على العموم مع زخات مطر رعدية أحياناً على المرتفعات وفرصة لزخات مطر رعدية على الأقسام […]

ظهرت المقالة أمطار وعواصف رعدية في طقس العراق ابتداءً من الغد حتى مطلع الأسبوع المقبل أولاً على ايشان.



