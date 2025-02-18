بعد فتح تحقيق بحادثة كركوك.. الوطني الكردستاني يشيد بخطوة السوداني: القانون هو الحل

2025-02-18 11:45:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - كركوك

أشاد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني إدريس حاج عادل، اليوم الثلاثاء (18 شباط 2025)، بخطوة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بتشكيل لجنة تحقيقية بخصوص الاعتداء على المزارعين الكرد في كركوك.

وقال الحاج عادل في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "تطبيق الدستور والقانون هو الحل، ونأمل أن يتم الإسراع بتطبيق فقرات وبنود قانون إعادة العقارات لأصحابها".

وأضاف أن "تطبيق هذا القانون هو الحل لمشاكل كركوك، ومشكلة الأراضي الزراعية، كما أبدى إنزعاجه من تدخل الجيش العراقي في القضايا الصغيرة"، مؤكدا على أن "الجيش مكانه لحماية حدود البلد، وهذه الأمور من اختصاص جهات أخرى".

يذكر ان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وجه اليوم الثلاثاء (18 شباط 2025)، بتشكيل لجنة تحقيقية بشأن الاعتداء على المزارعين في كركوك.

وذكرت قيادة العمليات المشتركة في بيان تلقته "بغداد اليوم" أن "القائد العام للقوات المسلحة أوعز بتشكيل لجنة تحقيقية عالية ممثلة من كل الأطراف للتحقيق في جميع ملابسات هذا الحادث".

وأضافت أن "السوداني أوعز كذلك بإرسال وكيل وزير العدل الى محافظة كركوك لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن أراضي الاهتمام المشتركة بين المناطق الاتحادية وإقليم كردستان".

ودعت قيادة العمليات المشتركة حسب البيان، القطعات الأمنية من الجيش والداخلية والبيشمركة والحشد والوكالات الأمنية والاستخبارية إلى الالتزام بالقوانين والتوجيهات وضبط النفس العالي والتصرف بحكمة ووطنية وتفويت الفرصة على المتربصين والمتصيدين بالماء العكر.

كما دعت جميع الأطراف والقوى السياسية إلى التحلي بالحكمة والهدوء وتغليب المصالح الوطنية العليا والاحتكام للقانون والدستور والعمل على اسناد القوات الأمنية في الحفاظ على كل المكتسبات الأمنية والأهداف الوطنية المشتركة.