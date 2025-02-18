إعدام أفغاني قتل رفيقه في النجف

2025-02-18 11:45:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - النجف

أصدرت محكمة جنايات النجف الأشرف، اليوم الثلاثاء (18 شباط 2025)، حكمًا بالإعدام شنقًا حتى الموت بحق مدان من الجنسية الأفغانية، قام بقتل رفيقه من نفس الجنسية.

وذكر مصدر قضائي لـ "بغداد اليوم"، أن "المدان استدرج الضحية من محافظة كربلاء إلى النجف للإقامة معه في أحد فنادق المدينة القديمة، بهدف سرقة المبالغ المالية التي كان يحملها الضحية".

واضاف بحسب ما ورد في التحقيقات، أن "المدان قام بقتل المجني عليه بضربه على رأسه باستخدام غلاية شاي، ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المدان".