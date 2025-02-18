وفاة شيخ المحدثين في الموصل الشيخ أكرم عبدالوهاب الموصلي

2025-02-18 11:45:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - نينوى

توفي، اليوم الثلاثاء (18 شباط 2025)، شيخ المحدثين في الموصل، الشيخ أكرم عبدالوهاب الموصلي، الذي كان منارةً للعلم الشرعي وأحد أبرز علماء الحديث في العراق.

عُرف الشيخ بـ"مسند العراق"، حيث تتلمذ على يد كبار العلماء، وكان إماماً وخطيباً في جامع اليقظة، كما أشرف على "دار النور للعلوم الشرعية والإسناد"، ليسهم في نشر علوم الحديث وتعليم الأجيال.

وبرحيله، فقدت الأمة الإسلامية عالماً جليلاً ونبتهل إلى الله أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وطلابه ومحبيه الصبر والسلوان.