2025-02-18 12:00:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر مطلع، يوم الثلاثاء، بإصدار حكم الشنق حتى الموت، بحق مدان أفغاني، قتل رفيقه، في محافظة النجف.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "محكمة جنايات النجف، أصدرت حكما بالاعدام شنقا حتى الموت، بحق مدان من الجنسية الافغانية قام بقتل رفيقه (افغاني الجنسية)".

وبين أن "الجاني قام باستدراجه الضحية من كربلاء للنجف، للسكن معه في أحد فنادق المدينة القديمة لسرقة المبالغ التي كان يحملها معه، وقام المدان بقتل المجنى عليه بضربه على رأسه بواسطة غلاية شاي".