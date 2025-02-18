وزير الكهرباء يبحث مع "هيئة خليجية" تسريع إنجاز مشروع الربط مع العراق

2025-02-18 12:00:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ بحث وزير الكهرباء زيادعلي فاضل، يوم الثلاثاء، مع هيئة الربط الخليجي ملف تسريع إنجاز مشروع الربطالكهربائي بين العراق والخليج.

وذكرت وزارة الكهرباء في بيان وردلوكالة شفق نيوز، أن "فاضل، أستقبل وفداً من هيئة الربط الخليجي برئاسة أحمدالإبراهيمي، لبحث تسريع مشروع الربط الكهربائي بين العراق ودول مجلس التعاونالخليجي".

وأكد وفد هيئة الربط الخليجي، بحسبالبيان، "استمرار العمل في المشروع، حيث سيتم تزويد العراق بالطاقةالكهربائية عبر خطي نقل من محطة الوفرة في الكويت إلى محطة الفاو في العراق".

ووفقاً للبيان، فيمتد مسار خطالربط من منفذ سفوان الحدودي إلى محطة الفاو بطول 77 كيلومتراً، وقد اكتمل نصبالأبراج في المقطع الممتد من سفوان إلى نقطة عبور شط البصرة البالغ 22 كيلومتراً،أما الجزء المتبقي من شط البصرة إلى محطة الفاو، والبالغ 54 كيلومتراً، فقد تمإنجاز أعمال المسح وإزالة المخلفات الحربية لمسافة 50 كيلومتراً منه، فيما يجريالتنسيق مع وزارة الدفاع لاستكمال تطهير الأربعة كيلومترات المتبقية تمهيداً لبدءالأعمال المدنية ونصب الأبراج.

وشدد الوزير، على "ضرورةتكثيف الجهود والعمل على مدار الساعة بنظام الشفتات الثلاث، بهدف تسريع وتيرةالإنجاز، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء. كما تقرر إعداد تقارير متابعة دورية كل15 يوماً لرصد نسب التقدم في المشروع".

يذكر أن مشروع الربط الكهربائي معدول الخليج يعد من المشاريع الاستراتيجية التي تسهم في تعزيز موثوقية المنظومةالكهربائية العراقية وتوفير إمدادات مستقرة من الطاقة، خصوصاً بعد إلغاء الاستثناءالأميركي على شراء الغاز من إيران.