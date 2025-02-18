2025-02-18 12:00:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن مكتب حقوق الإنسان في البصرة عن مطالبته الحكومة المحلية بتفعيل التوصيات الهامة للجنة ضحايا الألغام والمقذوفات الحربية.

و قال مدير المكتب مهدي التميمي لوكالة شفق نيوز؛ إن "المكتب يطالب مجلس محافظة البصرة بتفعيل توصيات لجنة ضحايا الألغام و المقذوفات الحربية و المتضمنة عقد اجتماعات هامة مع الجهات المعنية لإنهاء هذا الملف الخطير".

و تابع التميمي، إن "التوصيات وجهت بدعم مراكز إزالة الألغام والمقذوفات الحربية في البصرة، و يأمل المكتب أن يتم الاهتمام بهذا الملف بعد التصعيد الخطير و أعداد الضحايا الذين سقطوا مؤخراً بانفجارات متعددة بمناطق البصرة".

وتابع، إن "الملف يحتاج إلى جدية في التعامل من قبل الحكومة العراقية وتعاون أكبر لإزالة خريطة الألغام والمخلفات الحربية، والبصرة تحت منة المنظمات الدولية التي تعمل وفق منح مالية مقدمة من دول عديدة منها أمريكا وبريطانيا والنرويج وألمانيا والصين".

وأردف، إن "ترامب أوقف المنح المالية المقدمة من أمريكا بعد توليه الرئاسة، وحتى المنظمات الدولية العاملة تحتاج إلى متابعة ورقابة لتسجيل ملاحظات عديدة على عملها"، مؤكداً إن "هناك حاجة ملحة لتدخل الحكومة العراقية في هذا الملف و تبنيه بشكل كامل لإبعاد الخطر عن العراقيين سيما بعد تسجيل الكثير من حالات الإصابة و الموت في البصرة".

و تعيش البصرة منذ فترة طويلة مخاطر كبيرة نتيجة انتشار الألغام و المخلفات الحربية العائدة لسنين طويلة منذ حرب الخليج الأولى و الثانية، وسجلت خلال هذا الشهر فقط انفجار لغمين خلف 7 ضحايا أغلبهم أطفال.