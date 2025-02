2025-02-18 12:20:07 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغداد أكدت اللجنة الأمنية في مجلس نينوى، الثلاثاء، أن هناك أربعة عوامل رئيسة أسهمت في تعزيز أمن الحدود مع سوريا بشكل غير مسبوق، ما أدى إلى إنهاء عمليات التسلل والتهريب بنسبة 100%. وقال رئيس اللجنة الأمنية في مجلس نينوى، محمد جاسم الكاكائي، إن "محافظة نينوى، التي تعد جزءًا استراتيجيًا من العراق، ترتبط بحدود واسعة […]

