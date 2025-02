الكهرباء يلاقي الكرخ ونفط البصرة يستضيف النفط في نجوم العراق

2025-02-18 12:20:07 - المصدر: جريدة المدى

رياضة/ المدى تنطلق اليوم الثلاثاء، منافسات الدور الثاني من المرحلة الثانية لدوري نجوم العراق لكرة القدم باقامة مباراتين، بالعاصمة بغداد والبصرة. وفي المباراة الاولى يلتقي فريق الكهرباء مع ضيفه فريق الكرخ على ملعب الزوراء عند الساعة الـ5 عصراً. وعلى ملعب الفيحاء في محافظة البصرة يستضيف فريق نفط البصرة فريق النفط عند الساعة السابعة والنصف مساءً. […]

