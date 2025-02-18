أربيل تحيي ذكرى اغتيال محافظها الأسبق

2025-02-18 13:15:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أُقيمت يوم الثلاثاء، مراسم إحياء الذكرى الـ 24 لاغتيال محافظأربيل الأسبق "فرنسو حريري"، وذلك بحضور عدد من المسؤولين الحزبيين والحكوميين،وممثلين عن منظمات الشباب والطلاب والمرأة، إلى جانب شخصيات رسمية.

وأُقيمت المراسم في شارع 60، بالقرب من المسجد الأبيض، في مقر النشاطاتالإعلامية لاتحاد الشبيبة الديمقراطية الكوردستانية.

وكان "حريري" قد اغتيل صباح يوم 18 شباط/فبراير 2001 في هجوممسلح استهدفه. وخلال المراسم، افتُتح معرضٌ فوتوغرافي يضم صور "حريري"، منتنظيم أحد المصورين، كما قام الحاضرون بوضع أكاليل الزهور في موقع اغتياله.