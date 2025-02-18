مسرور بارزاني يبحث مع مسؤول تركي "استئناف تصدير نفط الاقليم" عبر ميناء جيهان

2025-02-18 13:15:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ بحث رئيس حكومة إقليمكوردستان مسرور بارزاني، يوم الثلاثاء، مع مسؤول تركي ملف استئناف عملية تصدير نفطإقليم كوردستان عبر ميناء جيهان التركي.

وذكر بيان رئاسي ورد لوكالة شفقنيوز، أن "بارزاني استقبل، اليوم الثلاثاء 18 شباط (فبراير) 2025، نائبة وزيرخارجية الجمهورية التركية بيريس إكينجي، والوفد المرافق لها،وجرى خلال اللقاءتبادل وجهات النظر بشأن آفاق تعزيز العلاقات الثنائية، وبالأخص في مجالي التبادلالتجاري وقطاع الطاقة".

واتفق الجانبان، بحسب البيان، علىضرورة استئناف عملية تصدير نفط إقليم كوردستان عبر ميناء جيهان التركي، وذلك بعدمصادقة مجلس النواب على تعديل قانون الموازنة العامة الاتحادية، المتعلق بتكاليفإنتاج ونقل نفط الإقليم.

وأضاف البيان، أن "اللقاء شهدأيضاً مناقشة مشروع طريق التنمية الذي يهدف إلى ربط دول الخليج والعراق بتركياوأوروبا عبر شبكة من السكك الحديدية"، مؤكداً "أهمية مشاركة إقليمكوردستان في هذا المشروع الاستراتيجي".

وأشار البيان، إلى أن "اللقاءتناول آخر مستجدات وتطورات الأوضاع في سوريا، مع التشديد على ضرورة حفظ الأمنوالاستقرار فيها، وصون حقوق الشعب الكوردي، وسائر مكوناتها".

وصادق رئيس الجمهورية العراقية عبداللطيف جمال رشيد، يوم الأحد الماضي، على التعديل الأول لقانون الموازنة الاتحاديةالعراقية بشأن تصدير النفط من إقليم كوردستان عبر شركة تسويقالنفط الوطنية "سومو".