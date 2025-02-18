"مشعوذة ذي قار" في قبضة الشرطة (صور)

2025-02-18 13:20:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت قيادة شرطة محافظة ذي قار، يوم الثلاثاء، القبض على متهمةتمارس "الشعوذة" بالمحافظة.

وذكرت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "من خلال الاستمراربالإجراءات الامنية التي يؤكد على تنفيذها قائد شرطة محافظة ذي قار، اللواء نجاح العابدي،وبناء على معلومات دقيقة، تمكن قسم مكافحة الجريمة المنظمة بالتنسيق مع العمليات المشتركةوالسرية النسوية في شرطة ذي قار من إلقاء القبض على المتهمة (ن. ع. ش) بالجرم المشهودأثناء ممارسة الشعوذة وضبط بحوزتها أدوات تستخدم بالسحر والشعوذة".

وأكدت قيادة الشرطة "اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المشعوذة وتوقيفهاوفق المادة 240 من قانون العقوبات العراقي".