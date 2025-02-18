المالية تعلن تمويل رواتب موظفي الدولة لشهر شباط

2025-02-18 13:25:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت وزارة المالية العراقية، يوم الثلاثاء، بدء تمويل رواتبموظفي الدولة لشهر شباط/فبراير الجاري.

وبحسب بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، فإن "دائرة المحاسبة في وزارةالمالية تباشر بتمويل رواتب موظفي الدولة لشهر شباط الجاري، وفق السياقات المالية المعتمدةوالتخصيصات المرصودة ضمن قانون الموازنة العامة".

وأضاف البيان، أن "دائرة المحاسبة، تدعو وحدات الإنفاق في الوزاراتوالمحافظات والجهات غير المرتبطة بوزارة إلى إرسال مخوليهم لاستكمال متطلبات تمويلالرواتب واعتباراً من يوم غد الأربعاء، مع التأكيد على الالتزام بجدول التمويل الشهريالمعتمد واستيفاء الإجراءات المطلوبة كافة".

وأكدت الوزارة، "التزامها الكامل بصرف مستحقات الموظفين والمتقاعدينوالمشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية وفق الجداول الزمنية المحددة، دون أي تأخير أونقص في التمويل".

كما تنفي الوزارة بشكلٍ قاطع وجود أي عجز مالي يؤثر على نفقات الرواتب،واستمرار العمل على ضمان استقرار السياسة المالية وتوفير المستحقات وفق الخطط المعتمدة،وفق البيان.