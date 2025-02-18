رئيس الجمهورية يؤكد أهمية التعاون بين بغداد والإقليم في ملف الطاقة وتطوير قطاع الكهرباء

2025-02-18 13:35:17 - المصدر: واع

بغداد ـ واعأكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الثلاثاء، أهمية التعاون بين بغداد والإقليم في ملف الطاقة وتطوير قطاع الكهرباء.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، استقبل، في قصر بغداد، وزير الكهرباء زياد علي فاضل، وجرى خلال اللقاء، مناقشة خطة وزارة الكهرباء واستعداداتها لمواجهة فصل الصيف على مستوى الإنتاج والنقل والتوزيع".وأشار رئيس الجمهورية، إلى "أهمية العمل الجاد للخروج بالحلول المناسبة للمشاكل التي تعاني منها الشبكة الكهربائية"، مؤكداً "ضرورة توفير مصادر الدعم اللازمة لمحطات الإنتاج فضلاً عن تفعيل الاستثمار في هذا القطاع الحيوي والتعامل مع الشركات العالمية المختصة".ولفت، إلى "أهمية تنشيط التعاون والتنسيق المشترك بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان في ملف الطاقة من أجل تطوير قطاع الكهرباء وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين ودعم المشاريع المشتركة".من جانبه أكد وزير الكهرباء، "سعي الوزارة ودوائرها إلى زيادة ساعات تجهيز الكهرباء للمواطنين، مستعرضا الحملات التي تقوم بها الكوادر الفنية لصيانة وتطوير الشبكة الكهربائية، مثنيا على الاهتمام المباشر للرئيس بهذا المفصل الحيوي".