رئيس الوزراء: العراق حريص على المضي بإنجاز ميناء الفاو وإتمام طريق التنمية

2025-02-18 13:35:17 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، حرص العراق على إنجاز ميناء الفاو الكبير، وإتمام طريق التنمية.وقال بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس الوزراء استقبل الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية/IMO أرسينيو دومينيغيز".وأشار الى أن "رئيس الوزراء قد أكد خلال اللقاء حرص العراق على تعزيز العلاقات مع المنظمة، وتعزيز توجهاته في مجال البنية التحتية للموانئ، والمضي بإنجاز ميناء الفاو الكبير، وإتمام طريق التنمية".وأضاف أن "اللقاء تضمن أيضاً استعراض أوجه التعاون المشترك مع المنظمة الدولية، وما قدمته من دعم في مجال التدريب والتنظيم، وإيداع الاتفاقيات والبروتوكولات ذات الصلة التي أبرمها العراق لدى المنظمة".وتابع أن "رئيس الوزراء عبر عن تطلع الحكومة إلى إجراء التدقيق الخاص بالدول الأعضاء الذي سيجرى في شهر تشرين الثاني من هذا العام، بما يسهل رفع علم العراق على سفنه العاملة بالتجارة الدولية".من جانبه، "عبر الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية عن تقديره لخطوات العراق في مجال تنويع الاقتصاد، واستثمار الموقع الجغرافي وتوسعة البنية التحتية البحرية"، مبيناً "استعداد المنظمة لتقديم الدعم الفني وتوفير زمالات دراسية من المنظمة والمؤسسات العلمية التابعة لها، ودعوة الخبراء البحريين العراقيين لحضور الاجتماعات الفنية التي تجرى في مقرّ المنظمة".