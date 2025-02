2025-02-18 13:36:04 - المصدر: جمار

لماذا تضم بعض المراكز الصحية 60 طبيب وطبيبة أسنان، بينما لا يتوفر فيها أكثر من كرسييَن فقط؟

كيف فاض عدد أطباء وطبيبات الأسنان، والصيادلة عن الحاجة؟ ولماذا تعطّل عمل الكوادر الصحية داخل الوزارة وخارجها؟

